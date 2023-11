Quizz intéractif Le Bourg Masquières, 26 novembre 2023, Masquières.

Masquières,Lot-et-Garonne

Le comité des fêtes organise un quizz interactif, précédé d’un repas de 12h à 14h..

2023-11-26

Le Bourg

Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes is organizing an interactive quiz, preceded by a meal from 12pm to 2pm.

La comisión de festejos organiza un concurso interactivo, precedido de una comida de 12.00 a 14.00 horas.

Das Festkomitee organisiert ein interaktives Quiz, dem ein Essen von 12:00 bis 14:00 Uhr vorausgeht.

