brocante vide-greniers à Marcilhac sur Célé le bourg, 13 août 2023, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

Venez chiner à l’occasion de la fête votive du village !.

2023-08-13 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-13 18:00:00. EUR.

le bourg

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



Come and find a bargain at the village’s fête votive!

¡Ven y encuentra una ganga en la fiesta votiva del pueblo!

Kommen Sie zum Schnäppchenjagen anlässlich des Votivfestes des Dorfes!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac