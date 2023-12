Les Conviviales de Marcenais Le Bourg Marcenais, 3 juin 2023, Marcenais.

Marcenais Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-03

fin : 2023-06-04

Un Festival pas comme les autres ! Des activités sportives et de loisirs qui sortent de l’ordinaire, de la musique, des concerts et surtout une ambiance CONVIVIALES qui réunit toutes les générations pour partager ensemble un week-end de festivités !.

EUR.

Le Bourg

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-06 par OT Latitude Nord Gironde