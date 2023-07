Comice agricole et fête à Magnac Bourg Le bourg Magnac-Bourg, 16 septembre 2023, Magnac-Bourg.

Magnac-Bourg,Haute-Vienne

SAMEDI 16 : Démonstration des pompiers, jeu type kermesse dans la cours de l’école, courses cycliste, course à pied, repas du soir traiteur Christophe Sénégas. Concert des Viking, retraite aux flambeaux et feu d’artifice.

DIMANCHE 17 : Concours de labour, démonstration de découpe de bille de bois, démonstration de chien de berger, repas du midi traiteur animé par L’Ecole du Mont Gargan, exposition et défilé de vieilles voitures, calèche, char et école du Mont Gargan et fête foraine sur les 2 jours..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Le bourg

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



SATURDAY 16th: Fire brigade demonstration, fairground games in the school playground, cycling and running races, evening meal catered by Christophe Sénégas. Viking concert, torchlight procession and fireworks.

SUNDAY 17: Ploughing competition, log-cutting demonstration, sheepdog demonstration, lunch catered by L’Ecole du Mont Gargan, exhibition and parade of old cars, horse-drawn carriage, float and Mont Gargan school and funfair on both days.

SÁBADO 16: Demostración de los bomberos, juegos de feria en el patio del colegio, carreras ciclistas y pedestres, cena a cargo de Christophe Sénégas. Concierto vikingo, desfile de antorchas y fuegos artificiales.

DOMINGO 17: Concurso de arado, demostración de corte de troncos, demostración de perros pastores, comida a cargo de L’Ecole du Mont Gargan, exposición y desfile de coches antiguos, coche de caballos, carroza y escuela del Mont Gargan y parque de atracciones durante los 2 días.

SAMSTAG, 16.: Vorführung der Feuerwehr, Spiele im Stil einer Kirmes im Schulhof, Radrennen, Laufen, Abendessen mit Catering Christophe Sénégas. Konzert der Wikinger, Fackelzug und Feuerwerk.

SONNTAG, 17.: Pflügerwettbewerb, Vorführung des Holzknüppelschneidens, Vorführung eines Schäferhundes, Mittagessen mit Traiteur, das von der Schule von Mont Gargan organisiert wird, Ausstellung und Parade alter Autos, Kutsche, Wagen und Schule von Mont Gargan und Jahrmarkt an beiden Tagen.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne