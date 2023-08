Feu d’artifice à Luzech Le bourg Luzech, 2 septembre 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Le comité des fêtes de Luzech organise son feu d’artifice le samedi de la fête.

2023-09-02 23:00:00 fin : 2023-09-02 . EUR.

Le bourg

Luzech 46140 Lot Occitanie



The Luzech Festival Committee organizes its fireworks display on the Saturday of the festival

El Comité de Fiestas de Luzech organiza su espectáculo pirotécnico el sábado de las fiestas

Das Festkomitee von Luzech veranstaltet am Festsamstag sein Feuerwerk

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Cahors – Vallée du Lot