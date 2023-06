Tour pédestre du Béarn : Etape 6 Le Bourg Lucq-de-Béarn, 7 octobre 2023, Lucq-de-Béarn.

Lucq-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Parcours de 17,4km. Arrivée à 17h10/17h55 à la salle des fêtes de Pardies.

17h50 Départ depuis la salle des fêtes de Pardies de l’étape 7 en direction d’Arbus. Parcours de 14,1km.

Course en relais qui se déroule sur deux jours. Ce parcours, d’environ 200 kilomètres, traverse le Béarn de village en village en passant par le piémont pyrénéen et se termine à Pau..

Le Bourg Salle polyvalente

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



17.4km course. Arrival at 17:10/17:55 at the Salle des Fêtes in Pardies.

17h50 Departure from Pardies village hall for stage 7 towards Arbus. 14.1km course.

Relay race over two days. This 200-kilometer route crosses the Béarn region from village to village, passing through the Pyrenean foothills and ending in Pau.

Recorrido de 17,4 km. Llegada a las 17:10/17:55 a la Salle des Fêtes de Pardies.

17:50 Salida de la 7ª etapa desde la Salle des Fêtes de Pardies en dirección a Arbus. Recorrido de 14,1 km.

Carrera por relevos de dos días de duración. Este recorrido de 200 kilómetros atraviesa la región del Béarn de pueblo en pueblo, pasando por las estribaciones pirenaicas y terminando en Pau.

Strecke von 17,4 km. Ankunft um 17:10/17:55 Uhr an der Festhalle von Pardies.

17:50 Uhr Start der Etappe 7 von der Festhalle in Pardies aus in Richtung Arbus. Strecke von 14,1 km.

Staffelrennen, das an zwei Tagen stattfindet. Die etwa 200 km lange Strecke führt durch das Béarn von Dorf zu Dorf über das Pyrenäenvorland und endet in Pau.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Coeur de Béarn