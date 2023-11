La Ballade de Lubersac Le bourg Lubersac, 17 août 2024, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

La Ballade est la traditionnelle fête de village de la petite ville de Lubersac. Durant plusieurs jours de nombreuses animations sont proposées.

Fête foraine pendant la durée de la fête..

2024-08-17 fin : 2024-08-20 . .

Le bourg

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



La Ballade is the traditional village festival of the small town of Lubersac. For several days, a wide range of activities are on offer.

Funfair during the festival.

La Ballade es la tradicional fiesta del pueblo de Lubersac. Durante varios días, se ofrecen numerosas actividades.

Parque de atracciones durante la fiesta.

La Ballade ist das traditionelle Dorffest der Kleinstadt Lubersac. Während mehrerer Tage werden zahlreiche Animationen angeboten.

Jahrmarkt während der Dauer des Festes.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze