Marché de noel Le bourg Longny les Villages, 16 décembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Le comité des fêtes de Neuilly sur Eure vous convie à son marché de Noël avec artisans et producteurs. idées cadeaux et décorations, gourmandises, restauration et buvette sur place. Chorale par Les Voix du Coeur le samedi à 16hdans l’église..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:30:00. .

Le bourg NEUILLY SUR EURE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



The Neuilly sur Eure festival committee invites you to its Christmas market with craftsmen and producers, gift ideas and decorations, delicacies, food and refreshments on site. Choir by Les Voix du Coeur on Saturday at 4pm in the church.

El Comité de Fiestas de Neuilly sur Eure le invita a su mercado navideño con artesanos y productores, ideas para regalos y decoración, delicatessen, comida y refrescos in situ. Coro de Les Voix du Coeur el sábado a las 16:00 en la iglesia.

Das Festkomitee von Neuilly sur Eure lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt mit Handwerkern und Produzenten ein. Geschenkideen und Dekorationen, Leckereien, Essen und Trinken vor Ort. Chor von Les Voix du Coeur am Samstag um 16 Uhr in der Kirche.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche