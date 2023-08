JEP : Eglise de Moulicent Le bourg Longny les Villages, 16 septembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint-Denis vous ouvre ses portes pour une visite libre.

XVIIIe s. Belles statues de Sainte Suzanne et de Saint Robert..

Samedi 2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Le bourg MOULICENT

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



On the occasion of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the church of Saint-Denis opens its doors to you for an open visit.

18th c. Beautiful statues of Sainte Suzanne and Saint Robert.

Durante las Jornadas del Patrimonio, la iglesia de Saint-Denis le abre sus puertas para una visita guiada.

Siglo XVIII Bellas estatuas de Sainte Suzanne y Saint Robert.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet die Kirche Saint-Denis ihre Türen für eine freie Besichtigung.

18. Jh. Jahrhundert. Schöne Statuen der Heiligen Susanna und des Heiligen Robert.

