JEP : Eglise de Monceaux-au-Perche Le bourg Longny les Villages, 16 septembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint Jean Baptiste vous ouvre ses portes pour une visite libre.

Portail roman, beau retable en pierre du XVIIe s et fonds baptismaux du XIIe s..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Le bourg MONCEAUX AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



On the occasion of the Heritage Days, the church of Saint Jean Baptiste opens its doors to you for a free visit.

Romanesque portal, beautiful 17th-century stone altarpiece and 12th-century baptismal font.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la iglesia de Saint Jean Baptiste le abre sus puertas para una visita gratuita.

Portada románica, hermoso retablo de piedra del siglo XVII y pila bautismal del siglo XII.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet die Kirche Saint Jean Baptiste ihre Türen für eine freie Besichtigung.

Jahrhundert und ein Taufbecken aus dem 12. Jahrhundert.

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme