Fête communale Le bourg Loisail, 10 septembre 2023, Loisail.

Loisail,Orne

Le Comité des fêtes de Loisail et son groupe de bénévoles sont heureux de vous convier à la fête de la Commune le 10 Septembre.

Au programme sera le suivant :

– vide grenier avec, pour les exposants, emplacements gratuits et placement à partir de 6h30.

– Buvette avec casse-croûtes, frites, bière pression artisanale, boissons diverses.

– Messe en l’église Saint Martin à 11h.

– Après la messe, apéritif offert par le Comité des fêtes.

– A l’issu de l’apéritif, repas banquet sous le préau.

Le tarif du repas complet (hors boisson) est de 15€ par adulte et 7€ par enfant de moins de 14ans. Réservations au 06.09.0.84.40 jusqu’au 2 Septembre..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Le bourg

Loisail 61400 Orne Normandie



The Comité des fêtes de Loisail and its group of volunteers are delighted to invite you to the fête de la Commune on September 10.

The program will be as follows

– vide grenier (flea market), with free stalls for stallholders, starting at 6.30 a.m.

– Snack bar with snacks, French fries, craft draught beer and various drinks.

– Mass in Saint Martin’s church at 11am.

– After mass, aperitif offered by the Comité des fêtes.

– After the aperitif, banquet lunch in the covered playground.

The cost of the full meal (excluding drinks) is 15? per adult and 7? per child under 14. Reservations on 06.09.0.84.40 until September 2.

El Comité des fêtes de Loisail y su grupo de voluntarios tienen el placer de invitarle a la fiesta de la Comuna el 10 de septiembre.

El programa será el siguiente

– mercadillo con puestos gratuitos para los comerciantes a partir de las 6.30 h.

– Cafetería con bocadillos, patatas fritas, cerveza artesanal de barril y bebidas variadas.

– Misa en la iglesia de San Martín a las 11h.

– Después de la misa, aperitivo ofrecido por el Comité des fêtes.

– Después del aperitivo, almuerzo banquete en el patio.

El precio de la comida completa (bebidas excluidas) es de 15 euros por adulto y 7 euros por niño menor de 14 años. Reservas en el 06.09.0.84.40 hasta el 2 de septiembre.

Das Festkomitee von Loisail und seine Gruppe von Freiwilligen freuen sich, Sie zum Gemeindefest am 10. September einladen zu können.

Das Programm wird wie folgt aussehen:

– flohmarkt mit kostenlosen Standplätzen für die Aussteller und Platzierung ab 6.30 Uhr.

– Getränkestand mit Snacks, Pommes frites, selbstgebrautes Bier vom Fass, verschiedene Getränke.

– Messe in der Kirche Saint Martin um 11 Uhr.

– Nach der Messe Aperitif, der vom Festkomitee angeboten wird.

– Im Anschluss an den Aperitif, Bankettmahlzeit unter dem Vorplatz.

Der Preis für ein komplettes Essen (ohne Getränke) beträgt 15? pro Erwachsener und 7? pro Kind unter 14 Jahren. Reservierungen unter 06.09.0.84.40 bis zum 2. September.

