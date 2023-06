Foire aux vins Le Bourg Lissac-sur-Couze, 12 août 2023, Lissac-sur-Couze.

Lissac-sur-Couze,Corrèze

Présence d’une quinzaine de viticulteurs venus de toutes les grandes régions productrices de vin.

Animations toute la journée.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-13 . .

Le Bourg

Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Around 15 winegrowers from all the major wine-producing regions.

All-day entertainment

Estarán presentes una quincena de viticultores procedentes de las principales regiones vinícolas.

Entretenimiento durante todo el día

Anwesenheit von etwa 15 Winzern aus allen wichtigen Weinanbaugebieten.

Animationen den ganzen Tag über

Mise à jour le 2023-06-20 par Brive Tourisme