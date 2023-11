Bourse aux jouets le bourg Lissac, 3 décembre 2023, Lissac.

Lissac,Haute-Loire

Une bourse aux jouets et puériculture organisé par l’APE de Darsac est mise en place le 03 décembre avec exposants de 8h30 à 14h, vente de sapin de Noël Nordmann, restauration rapide et, à partir de 15h, un atelier jeux de société..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

le bourg salle communale

Lissac 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A toy and childcare market organized by the Darsac APE will take place on December 03, with exhibitors from 8.30am to 2pm, Nordmann Christmas tree sales, fast food and, from 3pm, a board games workshop.

El 3 de diciembre se celebrará un mercadillo de juguetes y puericultura organizado por la Asociación de Padres de Alumnos Darsac, con puestos de 8.30 a 14.00 horas, venta de árboles de Navidad Nordmann, comida rápida y, a partir de las 15.00 horas, un taller de juegos de mesa.

Die EV von Darsac organisiert am 3. Dezember eine Spielzeug- und Babyartikelbörse mit Ausstellern von 8.30 bis 14 Uhr, Verkauf von Nordmann-Weihnachtsbäumen, Schnellimbiss und ab 15 Uhr einen Workshop mit Gesellschaftsspielen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay