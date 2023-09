Les Virades de l’Espoir Le Bourg Limoise Catégories d’Évènement: Allier

Limoise Les Virades de l’Espoir Le Bourg Limoise, 24 septembre 2023, Limoise. Limoise,Allier Les Virades de l’Espoir, évènement pour Vaincre la Mucoviscidose.

Au programme :A partir de 8H00

Parcours pédestres: 8; 12; 19 kms VTT : 20; 35; 51 kms

12H00 : Assiette champêtre: 14 €

Pâté aux pommes de terre, jambon, salade, dessert

Buvette, Pâtisseries.

Le Bourg

Limoise 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Les Virades de l’Espoir, an event for Vaincre la Mucoviscidose.

Program:From 8H00

Walking courses: 8; 12; 19 kms Mountain bike courses: 20; 35; 51 kms

12H00 : Assiette champêtre: 14 ?

Potato pie, ham, salad, dessert

Refreshment bar, pastries Les Virades de l’Espoir, un evento para ayudar a Vaincre la Mucoviscidose.

En programa:A partir de las 8H00

Rutas a pie: 8; 12; 19 kms Bicicleta de montaña: 20; 35; 51 kms

12H00: Comida campestre: 14 ?

Pastel de patata, jamón, ensalada, postre

Barra de refrescos, bollería Die Virades de l’Espoir, eine Veranstaltung für die Bekämpfung der Mukoviszidose.

Auf dem Programm: Ab 8.00 Uhr

Fußwege: 8, 12, 19 kms Mountainbike: 20, 35, 51 kms

12:00 Uhr: Ländlicher Teller: 14 ?

Kartoffelpastete, Schinken, Salat, Dessert

