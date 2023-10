Marché de Noël à Limogne en Quercy Le Bourg Limogne-en-Quercy, 2 décembre 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Nombreux stands dans la halle et sur la place de l’église.

Programme détaillé à venir.

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Le Bourg Salle Culturelle La Halle

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Numerous stalls in the market hall and church square.

Detailed program to come

Numerosos puestos en el mercado y en la plaza de la iglesia.

Programa detallado en breve

Zahlreiche Stände in der Markthalle und auf dem Kirchplatz.

Detailliertes Programm folgt

Mise à jour le 2023-09-29 par OT CVL Lalbenque – Limogne