Halloween à Limogne Le Bourg Limogne-en-Quercy, 28 octobre 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Cette année, venez fêter Halloween à Limogne.

Au programme: atelier maquillage et tatouages, chemin de l’horreur, stand de bonbons ou de jeux….

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Le Bourg

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



This year, come and celebrate Halloween in Limogne.

On the program: make-up and tattoo workshops, horror trail, candy and game stalls…

Este año, venga a celebrar Halloween en Limogne.

En el programa: taller de maquillaje y tatuajes, recorrido del terror, puesto de golosinas y juegos…

Feiern Sie dieses Jahr Halloween in Limogne.

Auf dem Programm stehen: Schmink- und Tattoo-Workshop, Gruselpfad, Süßigkeiten- und Spielstände…

Mise à jour le 2023-09-20 par OT CVL Lalbenque – Limogne