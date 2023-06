Fête du village Le Bourg Liginiac, 22 juillet 2023, Liginiac.

Liginiac,Corrèze

Le Comité des fêtes de Liginiac vous invite à la fête du village avec diverses animations durant ces deux jours..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-23 . .

Le Bourg

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Liginiac invites you to the village fête, with a variety of activities over the two days.

El Comité des fêtes de Liginiac le invita a la fiesta del pueblo, con una gran variedad de actos que tendrán lugar durante los dos días.

Das Festkomitee von Liginiac lädt Sie zum Dorffest mit verschiedenen Veranstaltungen an diesen beiden Tagen ein.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze