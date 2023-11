Fête de la Sainte Catherine le bourg Liernolles, 25 novembre 2023, Liernolles.

Liernolles,Allier

Organisé par le comité des fêtes pour une soirée pot-au-feu !.

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

le bourg

Liernolles 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Comité des fêtes for an evening of pot-au-feu!

¡Organizado por la comisión de festejos para una noche de pot-au-feu!

Organisiert vom Festkomitee für einen Pot-au-feu-Abend!

