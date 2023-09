Randonnée pédestre avec Pique et pousse en Quercy Blanc Le Bourg Lhospitalet, 4 août 2023, Lhospitalet.

Lhospitalet,Lot

L’association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les mardis. Randonnées ouvertes à tous.

Départ de chaque randonnée depuis la Mairie de Lhospitalet à 8h.

Pour les départs du site, téléphonez au 06 01 75 37 10.

2023-08-04 09:00:00 fin : 2023-08-04 . 2 EUR.

Le Bourg Mairie de Lhospitalet

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie



The association Pique et Pousse en Quercy Blanc invites you to come and hike in different villages of the department on Tuesdays. Open to all.

Departure for each hike from Lhospitalet town hall at 8am.

For departures from the site, call 06 01 75 37 10

La asociación Pique et Pousse en Quercy Blanc le invita a pasear los martes por varios pueblos del departamento. Estos paseos están abiertos a todos.

Salida de cada paseo desde el ayuntamiento de Lhospitalet a las 8h.

Para las salidas desde el lugar, llame al 06 01 75 37 10

Der Verein Pique et Pousse en Quercy Blanc bietet Ihnen dienstags die Möglichkeit, in verschiedenen Dörfern des Departements zu wandern. Die Wanderungen sind für alle offen.

Start jeder Wanderung ab dem Rathaus von Lhospitalet um 8 Uhr.

Für Abfahrten vom Ort rufen Sie bitte unter 06 01 75 37 10 an

