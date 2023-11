Marché de Noël aux Pechs du Vers Le Bourg Les Pechs du Vers, 12 décembre 2023, Les Pechs du Vers.

Les Pechs du Vers,Lot

Il n’est pas trop tard pour faire vos cadeaux, en plus ils seront issus de l’artisanat lotois ! Ce marché de Noël est proposé par l’association Le Bavardou..

2023-12-12 16:30:00 fin : 2023-12-12 20:00:00. EUR.

Le Bourg Marché de Noël

Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie



It’s not too late to get your presents, and what’s more, they’ll be made by Lotois craftsmen! This Christmas market is organized by the association Le Bavardou.

Aún está a tiempo de comprar sus regalos y, además, ¡los harán artesanos del Lot! Este mercado navideño está organizado por la asociación Le Bavardou.

Es ist noch nicht zu spät, um Ihre Geschenke zu kaufen, außerdem werden sie aus dem Lotoiser Kunsthandwerk stammen! Dieser Weihnachtsmarkt wird von der Vereinigung Le Bavardou angeboten.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Labastide-Murat