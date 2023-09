Ciné-Lot à Les-Pechs-du-Vers : Anatomie d’une chute Le Bourg Les Pechs du Vers, 7 octobre 2023, Les Pechs du Vers.

Les Pechs du Vers,Lot

Le circuit de cinéma itinérant CINELOT constitue l’une des principales activités de la fédération départementale des foyers ruraux du Lot.

Chaque mois, près de 40 bourgs et villages lotois bénéficient de séances de cinéma. « Le cinéma partout et pour tous » : une politique !.

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Le Bourg Salle des fêtes de Saint-Cernin

Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie



The CINELOT itinerant cinema circuit is one of the main activities of the departmental federation of rural homes of the Lot

Every month, nearly 40 towns and villages in the Lot benefit from cinema screenings. « Cinema everywhere and for everyone »: a policy!

El circuito de cine itinerante CINELOT es una de las principales actividades de la federación departamental de casas rurales del Lot

Cada mes se proyectan películas en cerca de 40 ciudades y pueblos del Lot. « Cine en todas partes y para todos »: ¡una política!

Das Wanderkino CINELOT ist eine der Hauptaktivitäten des Verbands der ländlichen Heime des Departements Lot (Fédération départementale des foyers ruraux du Lot)

Jeden Monat werden in fast 40 Dörfern und Städten des Departements Lot Filmvorführungen angeboten. « Kino überall und für alle »: eine Politik!

