Lot . Deux musiciens, Sandrine Tilly à la flûte et Jean-Christophe Borsarello au marimba, vont interpréter entre autres les pièces de Bach, Piazzolla, Ravel, Satie… Collecte au chapeau pour les artistes après l’évènement. L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Pechs du Vers co-organise avec l’association nationale « Que l’esprit vive » un concert de musique classique à l’église de Saint Cernin. Philippe Berry

