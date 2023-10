Marché de Noël Le bourg Les Groseillers, 25 novembre 2023, Les Groseillers.

Les Groseillers,Deux-Sèvres

Le 25 novembre 2023 de 9h à 18h.

Marché de Noël des Groseillers, créateurs et producteurs, buvette sur place., tombola.

Entrée gratuite..

Le bourg

Les Groseillers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



November 25, 2023 from 9am to 6pm.

Les Groseillers Christmas Market, creators and producers, on-site refreshments, tombola.

Free admission.

25 de noviembre de 2023 de 9.00 a 18.00 h.

Mercado de Navidad de Les Groseillers, creadores y productores, refrescos in situ, tómbola.

Entrada gratuita.

Am 25. November 2023 von 9 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Les Groseillers, Designer und Produzenten, Erfrischungsstände vor Ort, Tombola.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Val de Gâtine