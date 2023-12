Construction d’igloo avec l’Echappée belle Le Bourg Les Estables Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Les Estables Construction d’igloo avec l’Echappée belle Le Bourg Les Estables, 28 décembre 2023, Les Estables. Les Estables Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 14:00:00

fin : 2023-12-28 16:30:00 Aprenez à construire un abris de fortune à la façon des inuits pour y savourer un délicieux moment. Activité en famille, nous aurons besoin des adultes !.

Aprenez à construire un abris de fortune à la façon des inuits pour y savourer un délicieux moment. Activité en famille, nous aurons besoin des adultes ! EUR.

Le Bourg

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Les Estables Autres Code postal 43150 Lieu Le Bourg Adresse Le Bourg Ville Les Estables Departement Haute-Loire Lieu Ville Le Bourg Les Estables Latitude 44.9027 Longitude 4.155164 latitude longitude 44.9027;4.155164

Le Bourg Les Estables Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-estables/