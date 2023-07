Journées Européennes du Patrimoine – Circuit découverte du bourg Le bourg Les Billanges, 16 septembre 2023, Les Billanges.

Les Billanges,Haute-Vienne

Cette année, Bernadette et Philippe (Association de Sauvegarde du Patrimoine des Billanges) font découvrir l’histoire du bourg. Les visiteurs découvrent en leur compagnie la tombe en bâtière du Moyen-Age, le vieux bourg dont certaines maisons sont remarquables, les fortifications de l’église romane des XII et XIIIème siècles, sans oublier sa source « miraculeuse » blottie dans un écrin de verdure. Anglais parlé. RDV devant la salle des fêtes avec possibilité de se garer. En cas de très mauvais temps, la visite est annulée. Sans réservation. Convient aux enfants à partir de 12 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:30:00. EUR.

Le bourg

Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This year, Bernadette and Philippe (Association de Sauvegarde du Patrimoine des Billanges) take visitors on a tour of the town’s history. Visitors will discover the medieval « tombe en bâtière », the old town with its remarkable houses, the fortifications of the Romanesque church dating from the 12th and 13th centuries, not forgetting the « miraculous » spring nestling in a green setting. English spoken. Meeting point in front of the village hall, with parking available. In the event of very bad weather, the tour is cancelled. No reservation required. Suitable for children aged 12 and over.

Este año, Bernadette y Philippe (Association de Sauvegarde du Patrimoine des Billanges) acompañarán a los visitantes en un recorrido por la historia de la ciudad. Los visitantes descubrirán con ellos la tumba medieval, el casco antiguo con algunas casas notables, las fortificaciones de la iglesia románica de los siglos XII y XIII, sin olvidar su manantial « milagroso » enclavado en un entorno verde. Se habla inglés. Punto de encuentro frente al ayuntamiento, con aparcamiento disponible. La visita se cancelará en caso de mal tiempo. No es necesario reservar. Apto para niños a partir de 12 años.

In diesem Jahr führen Bernadette und Philippe (Association de Sauvegarde du Patrimoine des Billanges) durch die Geschichte des Ortes. Die Besucher entdecken mit ihnen das mittelalterliche Satteldachgrab, das alte Dorf mit einigen bemerkenswerten Häusern, die Befestigungsanlagen der romanischen Kirche aus dem 12. und 13. Jahrhundert und nicht zu vergessen die « wundersame » Quelle, die in einer grünen Umgebung liegt. Englisch wird gesprochen. RDV vor dem Festsaal mit Parkmöglichkeit. Bei sehr schlechtem Wetter wird die Besichtigung abgesagt. Es ist keine Reservierung erforderlich. Geeignet für Kinder ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-06 par SPL Terres de Limousin