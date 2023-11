Animations de Noël Le bourg Léotoing, 2 décembre 2023, Léotoing.

Léotoing,Haute-Loire

Décorer le sapin de Noël, organisé par le comité des fêtes de Léotoing..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Le bourg

Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Decorating the Christmas tree, organized by the Comité des fêtes de Léotoing.

Decoración del árbol de Navidad, organizada por la comisión de fiestas de Léotoing.

Den Weihnachtsbaum schmücken, organisiert vom Festkomitee von Léotoing.

