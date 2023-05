Fête du village de Lentillac Saint Blaise Le bourg, 14 août 2023, Lentillac-Saint-Blaise.

Lentillac-Saint-Blaise,Lot

Venez nombreux à la Fête votive du village, la sera soirée animée par Duo à Deux !.

2023-08-14 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-14 . EUR.

Le bourg

Lentillac-Saint-Blaise 46100 Lot Occitanie



Come to the village fair, the evening will be animated by Duo à Deux!

Acompáñenos a la feria del pueblo, ¡la velada estará animada por Duo à Deux!

Kommen Sie zahlreich zur Fête votive des Dorfes, der sera Abend wird von Duo à Deux gestaltet!

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Figeac