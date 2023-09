La soupière par Les Tréteaux de Bergerac Le bourg Lembras, 8 octobre 2023, Lembras.

Lembras,Dordogne

« La soupière » , une comédie de Robert Lamoureux, mise en scène par Albert Got et décors par Sandrine & Christian Montillaud.

Par la troupe ‘ Les Tréteaux de Bergerac ‘, section théâtre des Enfants de France de Bergerac.

Une soirée organisée par la commune de Lembras..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« La soupière », a comedy by Robert Lamoureux, directed by Albert Got and set by Sandrine & Christian Montillaud.

By the troupe ‘ Les Tréteaux de Bergerac ‘, theater section of the Enfants de France de Bergerac.

An evening organized by the commune of Lembras.

« La soupière », comedia de Robert Lamoureux, dirigida por Albert Got y ambientada por Sandrine & Christian Montillaud.

A cargo de la compañía « Les Tréteaux de Bergerac », sección teatral de los Enfants de France de Bergerac.

Velada organizada por el municipio de Lembras.

« La soupière » , eine Komödie von Robert Lamoureux, inszeniert von Albert Got und Bühnenbild von Sandrine & Christian Montillaud.

Von der Truppe ‘ Les Tréteaux de Bergerac ‘, Theaterabteilung der Enfants de France aus Bergerac.

Ein von der Gemeinde Lembras organisierter Abend.

