Marché de Noël du club des Ainés Le Bourg Le Vilhain, 26 novembre 2023, Le Vilhain.

Le Vilhain,Allier

Le club des Aînés organise son traditionnel marché de Noël dimanche 26 novembre dans la salle socioculturelle..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Le Bourg Salle socioculturelle

Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Club des Aînés is holding its traditional Christmas market on Sunday November 26 in the Salle Socioculturelle.

El Club des Aînés celebra su tradicional mercado navideño el domingo 26 de noviembre en la Salle Socioculturelle.

Der Seniorenclub veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 26. November, in der Salle socioculturelle.

Mise à jour le 2023-10-28 par OTI Vallée du Coeur de France