Soirée coq au vin Le Bourg Le Vilhain, 4 novembre 2023, Le Vilhain.

Le Vilhain,Allier

Samedi 4 Novembre, le Comité des Fêtes de Le Vilhain organise un dîner-dansant autour d’un coq au vin.

Repas composé d’une galantine de chevreuil, du coq au vin et ses pommes vapeur, puis fromage et tarte aux poires pour 22€.

Nombre de places limité..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Le Bourg Salle socio-culturelle

Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday November 4th, the Comité des Fêtes de Le Vilhain is organizing a dinner-dance with coq au vin.

Meal includes venison galantine, coq au vin and steamed potatoes, followed by cheese and pear tart for 22?

Places are limited.

El sábado 4 de noviembre, el Comité des Fêtes de Le Vilhain organiza una cena-baile con coq au vin.

La comida consistirá en una galantina de venado, coq au vin y patatas al vapor, seguida de tarta de queso y peras por 22?

Las plazas son limitadas.

Am Samstag, den 4. November, organisiert das Festkomitee von Le Vilhain ein Abendessen mit Tanz um einen Hahn im Wein.

Das Essen besteht aus einer Galantine vom Reh, Coq au Vin mit Salzkartoffeln, Käse und Birnenkuchen für 22?

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-10-23 par OTI Vallée du Coeur de France