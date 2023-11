Festival Docs en Goguette – L’enchanteur en chantier Le bourg Le Puley Catégories d’Évènement: Le Puley

Saône-et-Loire Festival Docs en Goguette – L’enchanteur en chantier Le bourg Le Puley, 16 novembre 2023, Le Puley. Le Puley,Saône-et-Loire .

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-03 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II Détails Catégories d’Évènement: Le Puley, Saône-et-Loire Autres Lieu Le bourg Adresse Le bourg Salle des fêtes Ville Le Puley Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Le bourg Le Puley latitude longitude 46.6790112;4.56492495

Le bourg Le Puley Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puley/