Marché de Noël Le Bourg Le Pizou, 9 décembre 2023, Le Pizou.

Le Pizou,Dordogne

Marché de Noël : Art et artisanat avec animation, restauration sur place, de 9h30 à 17h30 à la salle des fêtes : 06 88 39 50 90.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

Le Bourg Salle des Fêtes

Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market: arts and crafts with entertainment and on-site catering, 9:30 a.m. to 5:30 p.m. at the village hall: 06 88 39 50 90

Mercado de Navidad: artesanía, animaciones y restauración in situ, de 9.30 a 17.30 h en la sala del pueblo: 06 88 39 50 90

Weihnachtsmarkt: Kunst und Kunsthandwerk mit Animation, Verpflegung vor Ort, von 9.30 bis 17.30 Uhr im Festsaal: 06 88 39 50 90

Mise à jour le 2023-11-13 par Vallée de l’Isle