Visite – jeu de piste « Sur les traces du cheval normand ! » Le Bourg Le Merlerault, 8 novembre 2023, Le Merlerault.

Le Merlerault,Orne

Aidez une belle jument normande à retrouver sa mémoire. À travers de vieilles cartes postales, des jeux et des défis, cette balade ludique vous emmène découvrir le monde du cheval et les mystères de la ville.

Tout public, à partir de 6 ans.

Durée : 1 h 15 mn

Jeu à télécharger gratuitement sur l’application Baludik.

Accessible 7j/7..

Vendredi 2023-11-08 fin : 2025-01-12 . .

Le Bourg

Le Merlerault 61240 Orne Normandie



Help a beautiful Norman mare recover her memory. Through old postcards, games and challenges, this fun ride takes you on a discovery of the world of horses and the mysteries of the town.

Suitable for all ages 6 and up.

Duration: 1 h 15 min

Free downloadable game on the Baludik app.

Accessible 7 days a week.

Ayuda a una hermosa yegua normanda a recuperar la memoria. A través de postales antiguas, juegos y desafíos, este divertido paseo te llevará a descubrir el mundo de los caballos y los misterios de la ciudad.

Apto para mayores de 6 años.

Duración: 1 h 15 min

El juego puede descargarse gratuitamente desde la aplicación Baludik.

Accesible los 7 días de la semana.

Helfen Sie einer schönen normannischen Stute, ihr Gedächtnis wiederzuerlangen. Anhand von alten Postkarten, Spielen und Herausforderungen führt Sie dieser spielerische Spaziergang in die Welt der Pferde und zu den Geheimnissen der Stadt.

Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Spiel zum kostenlosen Download über die Baludik-App.

Zugänglich an 7 Tagen in der Woche.

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité