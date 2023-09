Théâtre Le bourg Le Lonzac, 20 octobre 2023, Le Lonzac.

Le Lonzac,Corrèze

La troupe théâtrale la Clef des Champs présente trois spectacles – Pièces de théâtre et sketches de théâtre – Tarifs : 8 € adultes et 2 € pour les – 14 ans – Salle des fêtes -.

2023-10-20 fin : 2023-10-21 . EUR.

Le bourg

Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



La troupe théâtrale la Clef des Champs presents three shows – Plays and sketches – Prices: 8? for adults and 2? for children under 14 – Salle des fêtes – Paris – France

La compañía de teatro Clef des Champs presenta tres espectáculos – Obras y sketches – Precios: 8? para adultos y 2? para menores de 14 años – Salle des fêtes – (Sala del pueblo) – (en francés)

Die Theatergruppe La Clef des Champs präsentiert drei Aufführungen – Theaterstücke und Theatersketche – Preise: 8 ? Erwachsene und 2 ? für Kinder unter 14 Jahren – Salle des fêtes –

Mise à jour le 2023-09-18 par Corrèze Tourisme