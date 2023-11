2ème salon partir en livres Le bourg Le Fleix, 19 novembre 2023, Le Fleix.

Le Fleix,Dordogne

Les Petits Strapontins organisent leur deuxième salon des écrivains « partir en livre ».

Au programme : lectures jeunesse, conte, origami, tombola….

Le bourg Salle René Chauvin

Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Petits Strapontins organize their second writers’ fair, « partir en livre ».

On the program: children’s readings, storytelling, origami, tombola…

Les Petits Strapontins organizan su segunda feria de escritores, « partir en livre ».

En el programa: lecturas infantiles, cuentacuentos, papiroflexia, tómbola…

Die Petits Strapontins organisieren ihren zweiten Schriftstellersalon « partir en livre ».

Auf dem Programm stehen Jugendlesungen, Märchen, Origami, Tombola…

