Lavaudieu Marché de Noël à Lavaudieu Le Bourg Lavaudieu, 3 décembre 2023, Lavaudieu. Lavaudieu,Haute-Loire Marché artisanal – Produits régionaux

Messe le 2 décembre à 18h00.

Le Bourg

Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Craft market – Regional products

Mass on December 2 at 6:00 pm Mercado artesanal – Productos regionales

Misa el 2 de diciembre a las 18.00 Kunsthandwerksmarkt – Regionale Produkte

