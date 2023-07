Festival « Sorties de Route », théâtre et musique Le bourg Lauzès, 11 août 2023, Lauzès.

Lauzès,Lot

Marquez un STOP sur la D10 et arrêtez-vous à Lauzès ! Il y a du théâtre et de la musique au village !

La compagnie lotoise Coup de chienne vous convie à la troisième édition du festival de théâtre Sorties de route.

C’est dans la joie que les deux amies d’enfance Léa-Amélia Casagrande et Léanna Grassies réunissent à nouveau la belle équipe composée d’artistes et d’architectes originaires de divers horizons à travers toute la France. Pendant deux semaines, cette troupe concoctera un programme aigu tel un Panoramix avec sa potion magique..

2023-08-11 12:00:00 fin : 2023-08-13 00:00:00. EUR.

Le bourg

Lauzès 46360 Lot Occitanie



Make a STOP on the D10 and stop in Lauzès! There’s theater and music in the village!

The Lot company Coup de chienne invites you to the third edition of the Sorties de route theater festival.

Childhood friends Léa-Amélia Casagrande and Léanna Grassies are delighted to be reuniting their team of artists and architects from all over France. For two weeks, this troupe will concoct an acute program like Getafix with his magic potion.

Tome la D10 y haga una parada en Lauzès Teatro y música en el pueblo

La compañía Coup de chienne del Lot le invita a la tercera edición del festival de teatro Sorties de route.

Léa-Amélia Casagrande y Léanna Grassies, amigas de la infancia, están encantadas de reunir a su magnífico equipo de artistas y arquitectos de toda Francia. Durante quince días, esta troupe confeccionará un agudo programa como Panorámix con su poción mágica.

Markieren Sie auf der D10 ein STOP und halten Sie in Lauzès an! Im Dorf gibt es Theater und Musik!

Die Theatergruppe Coup de chienne aus Lotoise lädt Sie zur dritten Ausgabe des Theaterfestivals Sorties de route ein.

Die beiden Kindheitsfreundinnen Léa-Amélia Casagrande und Léanna Grassies versammeln in freudiger Erwartung erneut das schöne Team aus Künstlern und Architekten, die aus verschiedenen Teilen Frankreichs stammen. Zwei Wochen lang wird diese Truppe wie Miraculix mit seinem Zaubertrank ein akutes Programm zusammenstellen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Labastide-Murat