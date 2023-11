Les huîtres de Noël à Larche Le Bourg Larche, 16 décembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Venez déguster des huîtres en provenance de la Teste de Buch, (ou quelques crevettes ou terrines de pâté de Chasteaux), cela accompagné par un Bordeaux blanc spécialement recommandé par notre caviste Larchois.

L’ambiance est garantie

Sur le parking de la salle des Fêtes, de 10h00 à 14h00.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 14:00:00. .

Le Bourg Parking de la salle des fêtes

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy oysters from La Teste de Buch, (or some shrimps or pâté terrines from Chasteaux), accompanied by a white Bordeaux specially recommended by our Larchois wine merchant.

The atmosphere is guaranteed?

In the Salle des Fêtes parking lot, from 10:00 to 14:00

Venga a degustar las ostras de La Teste de Buch (o unas gambas o unas terrinas de paté de Chasteaux), acompañadas de un vino blanco de Burdeos especialmente recomendado por nuestro vinatero de Larchois.

El ambiente está garantizado?

En el aparcamiento de la Salle des Fêtes, de 10.00 a 14.00 h

Kommen Sie und probieren Sie Austern aus La Teste de Buch (oder ein paar Garnelen oder Pasteten-Terrinen aus Chasteaux), dies begleitet von einem weißen Bordeaux, der speziell von unserem Weinhändler Larchois empfohlen wird.

Die Stimmung ist garantiert?

Auf dem Parkplatz des Festsaals, von 10.00 bis 14.00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-02 par Brive Tourisme