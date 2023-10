Bourse aux jouets et aux vêtements Le Bourg Larche, 26 novembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Bourse aux jouets, aux vêtements et au matériel de puériculture.

5 € la table (café offert)

Réservations au 06 81 40 08 07.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Le Bourg Salle polyvalente

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Fair for toys, clothes and childcare equipment.

5? per table (free coffee)

Reservations on 06 81 40 08 07

Feria de juguetes, ropa y material de puericultura.

5? por mesa (café incluido)

Reservas en el 06 81 40 08 07

Börse für Spielzeug, Kleidung und Babyausstattung.

5? pro Tisch (Kaffee wird angeboten)

Reservierungen unter 06 81 40 08 07

