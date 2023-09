Soirée Paëlla Vernoise Le Bourg Lapte, 28 octobre 2023, Lapte.

Lapte,Haute-Loire

Nouvelle soirée « paëlla vernoise » ouverte à tous !

Réservation le jour-même à partir de 14 h sur place..

2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Le Bourg Salle de l’AEP

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



New « paëlla vernoise » evening open to all!

Reservations from 2 pm on the day of the event.

Nueva velada « paëlla vernoise » ¡abierta a todos!

Las reservas pueden hacerse el mismo día a partir de las 14.00 horas.

Neuer Abend « Paëlla vernoise », der für alle offen ist!

Reservierung am selben Tag ab 14 Uhr vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire