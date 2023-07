Fête de Lapleau Le Bourg Lapleau, 5 août 2023, Lapleau.

Lapleau,Corrèze

Lapleau entre en fête pendant 3 jours avec au programme :

– Samedi 5 août : à partir de 20h, place de la Mairie – Repas animé par un orchestre. 16€/personne. Renseignements et réservations au 06 72 31 44 68.

– Dimanche 6 août : dans tout le bourg, à partir de 15h30 jusqu’au soir – défilé de chars, restauration en musique, chars illuminés, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal dansant. Animations gratuites. Repas possible dans l’assiette le soir : 10€/personne.

– Lundi 7 août : à partir de 14h, le Ricoule – concours de pétanque en triplette avec buvette et restauration sur place. 15€/équipe.

Renseignements au 06 72 31 44 68..

2023-08-05 fin : 2023-08-05

Le Bourg

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Lapleau will be celebrating for 3 days:

– Saturday August 5: from 8pm, Place de la Mairie – Dinner with live music. 16/person. Information and reservations on 06 72 31 44 68.

– Sunday, August 6: throughout the town, from 3:30pm until evening – float parade, musical catering, illuminated floats, torchlight procession, fireworks and dance. Free entertainment. Evening meal available: 10?/person.

– Monday, August 7: from 2pm, Le Ricoule – petanque triplet competition with refreshment bar and on-site catering. 15 per team.

Information on 06 72 31 44 68.

Lapleau estará de fiesta durante 3 días:

– Sábado 5 de agosto: a partir de las 20.00 horas, Place de la Mairie – Cena con música en directo. 16 por persona. Información y reservas en el 06 72 31 44 68.

– Domingo 6 de agosto: por toda la ciudad, desde las 15.30 hasta la noche – desfile de carrozas, comida y música, carrozas iluminadas, procesión de antorchas, fuegos artificiales y baile. Animación gratuita. Cena disponible: 10€/persona.

– Lunes 7 de agosto: a partir de las 14:00 h, Le Ricoule – competición de triples de petanca con bar de refrescos y catering in situ. 15 por equipo.

Información en el 06 72 31 44 68.

Lapleau feiert drei Tage lang mit folgenden Programmpunkten:

– Samstag, 5. August: ab 20 Uhr, Place de la Mairie – Von einem Orchester angeleitetes Essen. 16?/Person. Informationen und Reservierungen unter 06 72 31 44 68.

– Sonntag, 6. August: Im ganzen Ort, ab 15.30 Uhr bis zum Abend – Umzug von Festwagen, Essen mit Musik, beleuchtete Festwagen, Fackelzug, Feuerwerk und Tanz. Kostenloses Unterhaltungsprogramm. Mögliche Mahlzeit auf dem Teller am Abend: 10?/Person.

– Montag, 7. August: ab 14 Uhr, Le Ricoule – Boule-Wettbewerb in Triplette mit Getränkestand und Verpflegung vor Ort. 15?/Team.

Informationen unter 06 72 31 44 68.

