2023-08-09 19:00:00 – 2023-08-09 23:00:00

Dordogne . EUR 9 9 Venez assister à une soirée Nocturne au Château de Lanquais!

Entrée gratuite

Diner sur place à partir de 20 heures

Visite aux chandelles du Château à partir de 21 heures 30 sur réservation (paiement lors de la réservation)

Groupe de 30 personne maximum par visite.

Durée de la visite : approximativement 45 minutes

Durée de la visite : approximativement 45 minutes +33 7 57 09 99 99 OT Bastides

