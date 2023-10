Téléthon : bar à soupe Le bourg Lamothe-Montravel, 1 décembre 2023, Lamothe-Montravel.

Lamothe-Montravel,Dordogne

Bar à soupes (2 euros le bol) et petite restauration, avec la collaboration du Comité des Fêtes au profit du Téléthon !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Le bourg Salle des fêtes

Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Soup bar (2 euros a bowl) and light refreshments, with the collaboration of the Comité des Fêtes in aid of the Telethon!

Bar de sopas (2 euros el plato) y aperitivos, con la ayuda del Comité des Fêtes a beneficio del Teletón

Suppenbar (2 Euro pro Schüssel) und kleine Snacks, in Zusammenarbeit mit dem Festkomitee zugunsten des Telethons!

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides