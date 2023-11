Soirée cabaret Happy Folie’s Le bourg Lamonzie-Saint-Martin, 25 novembre 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

Lamonzie-Saint-Martin,Dordogne

Nos danseuses et chanteurs vous attendent pour partager, le temps d’une soirée, un moment de strass, paillettes et refrains incontournables.

Un cabaret animé par Happy Folie’s.

ATTENTION ! LES PLACES SONT LIMITÉES … n’attendez pas trop !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Our dancers and singers are waiting to share an evening of rhinestones, sequins and unmissable refrains.

A cabaret hosted by Happy Folie’s.

ATTENTION: PLACES ARE LIMITED … don’t wait too long!

Nuestros bailarines y cantantes le esperan para compartir una velada de pedrería, lentejuelas y melodías imperdibles.

Un cabaret organizado por Happy Folie’s.

ATENCIÓN: LAS PLAZAS SON LIMITADAS… ¡no espere demasiado!

Unsere Tänzerinnen und Sänger erwarten Sie, um einen Abend lang einen Moment voller Strass, Glitzer und unumgänglicher Refrains zu teilen.

Ein Kabarett, das von Happy Folie’s moderiert wird.

ACHTUNG: Die Plätze sind begrenzt … Warten Sie nicht zu lange!

