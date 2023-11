Repas dansant Le bourg Lamonzie-Saint-Martin, 19 novembre 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

Lamonzie-Saint-Martin,Dordogne

Un repas dansant est organisé à la salle municipale de la commune, avec l’orchestre musette et variétés de Jean Roberty.

Le menu est élaboré par le traiteur Jean-Marie Doumenge.

Sur réservation, places limitées..

Le bourg Salle municipale

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A dinner-dance is organized at the village hall, with Jean Roberty’s musette and variety band.

The menu is prepared by caterer Jean-Marie Doumenge.

Places are limited.

Se organiza una cena-baile en la sala municipal de la ciudad, con la musette y la banda de variedades de Jean Roberty.

El menú correrá a cargo de Jean-Marie Doumenge.

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Im Gemeindesaal der Gemeinde wird ein Tanzessen mit dem Musette- und Varieté-Orchester von Jean Roberty veranstaltet.

Das Menü wird von dem Caterer Jean-Marie Doumenge zusammengestellt.

Mit Reservierung, begrenzte Plätze.

