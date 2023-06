Festival Estiv’Oc 2023: journée du dimanche le bourg Lalbenque, 6 août 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Tout au long de la journée, des animations vous seront proposées dans différents lieux de la ville..

2023-08-06 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-06 20:00:00. EUR.

le bourg

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Throughout the day, you’ll be able to enjoy a variety of activities in different parts of the town.

A lo largo del día, podrá disfrutar de diversas actividades en distintos lugares de la ciudad.

Den ganzen Tag über werden Ihnen an verschiedenen Orten in der Stadt Animationen angeboten.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Cahors – Vallée du Lot