Festival Estiv’Oc 2023: stage à la médiathèque, marché gourmand et artisanal, bal trad Le Bourg Lalbenque, 4 août 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Des stages seront proposés aux enfants dans l’après-midi. La soirée sera culturelle, festive et créative..

2023-08-04 à 16:30:00 ; fin : 2023-08-04 18:00:00. EUR.

Le Bourg

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Children’s workshops will be held in the afternoon. The evening will be cultural, festive and creative.

Por la tarde habrá talleres para niños. La noche será cultural, festiva y creativa.

Am Nachmittag werden Workshops für Kinder angeboten. Der Abend wird kulturell, festlich und kreativ gestaltet.

