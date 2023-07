Festival Estiv’Oc 2023: Expositions dans la ville le bourg Lalbenque, 3 août 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Dans le cadre du festival, plusieurs expositions auront lieu dans divers endroits de la ville..

2023-08-03 fin : 2023-08-06 . EUR.

le bourg

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



As part of the festival, a number of exhibitions will be held in various parts of the city.

Como parte del festival, se celebrarán varias exposiciones en distintos puntos de la ciudad.

Im Rahmen des Festivals finden mehrere Ausstellungen an verschiedenen Orten in der Stadt statt.

