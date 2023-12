9ème Corrida de NOël Le Bourg Lagraulière, 23 décembre 2023 19:00, Lagraulière.

Lagraulière,Corrèze

DISTANCE : 7,8 km avec 60 m de D+. DESCRIPTIF : Course festive et déguisée qui se déroule en nocturne dans les rues et ruelles du bourg de Lagraulière. Le parcours est constitué de 2 boucles en « étoile » avec 8 passages sur la place centrale du village qui sera animée par la banda Les Copains D’Accords. Des flambeaux éclaireront les parties les plus sombres du circuit. TARIF : 10 € dont 2 € seront reversés à l’Association AMUSE qui œuvre pour améliorer l’environnement et le quotidien des enfants hospitalisés au service pédiatrique de l’Hôpital de Tulle.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Le Bourg Salle Polyvalente

Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



DISTANCE: 7.8 km with 60 m D+. DESCRIPTION: Festive, disguised race taking place at night in the streets and lanes of Lagraulière. The course is made up of 2 « star » loops, with 8 passages through the central village square, which will be entertained by the banda Les Copains D?Accords. Torches will light up the darkest parts of the circuit. RATE: 10? of which 2? will be donated to the AMUSE Association, which works to improve the environment and daily lives of children hospitalized in the pediatric ward of Tulle Hospital

DISTANCIA: 7,8 km con un desnivel de 60 m. DESCRIPCIÓN: Carrera festiva y de disfraces que se desarrolla por la noche en las calles y callejuelas del pueblo de Lagraulière. El recorrido se compone de 2 vueltas « estrella » con 8 pasajes por la plaza central del pueblo, que estará amenizada por la banda Les Copains D’Accords. Las antorchas iluminarán las partes más oscuras del circuito. TARIFA: 10? de los cuales 2? se donarán a la Asociación AMUSE, que trabaja para mejorar el entorno y la vida cotidiana de los niños hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital de Tulle

DISTANZ: 7,8 km mit 60 m Höhenunterschied. BESCHREIBUNG: Der festliche und verkleidete Lauf findet nachts in den Straßen und Gassen des Dorfes Lagraulière statt. Die Strecke besteht aus zwei sternförmigen Schleifen mit 8 Passagen auf dem zentralen Platz des Dorfes, der von der Banda Les Copains D?Accords musikalisch umrahmt wird. Fackeln werden die dunkelsten Abschnitte der Strecke beleuchten. TARIF: 10 ? davon gehen 2 ? an den Verein AMUSE, der sich für die Verbesserung der Umwelt und des Alltags von Kindern in der Kinderabteilung des Krankenhauses von Tulle einsetzt

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze