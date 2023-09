Randonnée accompagnée Le Bourg Lagarde-Marc-la-Tour, 11 octobre 2023, Lagarde-Marc-la-Tour.

Lagarde-Marc-la-Tour,Corrèze

Randonnée accompagnée – Difficulté : Très facile – Durée : 9 km environ – RDV : 13h30 St Paul et 14h parking de l’étang.

2023-10-11

Le Bourg

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided hike – Difficulty: Very easy – Duration: 9 km approx. – RDV: 13h30 St Paul and 14h parking de l’étang

Paseo guiado – Dificultad: Muy fácil – Longitud: 9 km aprox. – Punto de encuentro: 13h30 St Paul y 14h parking de l’étang

Begleitete Wanderung – Schwierigkeitsgrad: Sehr leicht – Dauer: ca. 9 km – RDV: 13.30 Uhr St Paul und 14 Uhr parking de l’étang

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze